Milan, Ibrahimovic non recupera: può tornare con il Genoa

Zlatan Ibrahimovic domenica non sarà in campo per Milan-Parma. Lo staff medico rossonero non vuole correre rischi. Può tornare con il Genoa

Lo riporta Gazzetta dello Sport segnalando che lo svedese continua a lavorare a parte dopo l’infortunio muscolare accusato contro il Napoli.

Lo staff medico rossonero non vuole correre rischi e per questo motivo il ritorno in campo di Ibrahimovic potrebbe avvenire mercoledì sera a Marassi contro il Genoa.