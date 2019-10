Milan, idea Alena per gennaio: le intenzioni del Barcellona

Il Milan segue con attenzione Alena del Barcellona: il centrocampista classe ’98 verrà ceduto in prestito a gennaio

Il Milan non molla la presa su Carles Alena, centrocampista classe 98 del Barcellona. Come riportato dal quotidiano iberico Sport, la dirigenza blaugrana starebbe valutando di cedere il calciatore in prestito durante il mercato di gennaio.

Alena non ha trovato molto spazio nelle file di Ernesto Valverde. I rossoneri sono interessati, ma le intenzioni del Barcellona sono quelle di prestare il giovanissimo talento a un club della Liga per monitorarlo da vicino.