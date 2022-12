Milan, il Manchester City fa sul serio per Leao: i dettagli

Il Manchester City farebbe sul serio per l’attaccante del Milan, Rafael Leao. Il club inglese sarebbe pronto ad una offerta monstre

Il Manchester City farebbe sul serio per l’attaccante del Milan, Rafael Leao. Secondo quanto riportato da TMW, infatti, il club inglese avrebbe pronta un’offerta monstre per il portoghese: circa 12 milioni di euro annui.

Dall’altra parte, i rossoneri sperano ancora di trovare un’intesa per il rinnovo di contratto con i suoi agenti, ma per ora il Milan non avrebbe ancora formulato una offerta superiore ai 7 milioni di euro.