Calciomercato Milan: il Pescara sarebbe interessato all’attaccante Colombo per gennaio

Lorenzo Colombo può andare al Pescara. Secondo indiscrezioni raccolte da TuttoB.com gli abruzzesi hanno messo gli occhi sull’attaccante del Milan e potrebbero chiedere un prestito secco a gennaio del classe ’02.

Dopo un buon inizio di stagione, il giocatore sta trovando sempre meno spazio in squadra ed lasciare, almeno in maniera temporanea, Milano potrebbe essere la soluzione migliore per trovare continuità.