Milan, indiscrezioni sulla terza maglia 2020/2021: sarà blu

Il Milan si tinge di blu: secondo quanto riportato da Footy Headlines, la terza casacca del club rossonero per la stagione 2020/2021 ricalcherà le tinte viste per quella del 1995/96.

I nomi dei colori esatti usati da Puma per la nuova divisa per la prossima Serie A sono “deep lagoon” e “gibraltar sea”.

Milan’s third kit for season 2020/2021 is expected to have a blue base [via @Footy_Headlines] pic.twitter.com/qMfAsJU2hM

— Milan Eye (@MilanEye) October 16, 2019