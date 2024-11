Milan, infortunio Theo Hernandez: le condizioni

Il terzino francese del Milan ha riportato un infortunio in occasione della sua ultima partita in Nazionale

Grosso spavento per i tifosi del Milan con Theo Hernandez protagonista di una fastidiosa botta al ginocchio rimediata durante la partita di Nations League tra la sua Francia e Israele, terminata 0-0.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, non c’è però motivo di preoccuparsi. Infatti, il calciatore sarà regolarmente a disposizione per la gara contro la Juventus, in programma sabato prossimo alle ore 18:00. Ottime notizie dunque per Fonseca.