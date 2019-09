Milan Inter, che beffa per gli abbonati rossoneri al 2° anello verde

Si avvicina il Derby della Madonnina che vedrà il Milan contro l’Inter: desta scalpore il caso degli abbonati rossoneri al 2° anello verde

Manca poco al derby tra Milan e Inter, ma spicca il caso degli abbonati rossoneri al 2° anello verde, per i quali non è inclusa la stracittadina.

L’anno scorso per questi tifosi era disponibile un posto in Terzo anello Rosso, assegnato d’ufficio, o la possibilità di acquistare un biglietto in qualsiasi altro settore migliore con uno sconto di 45 euro.

Quest’anno così non è stato: per i supporter del Milan abbonati al secondo anello verde di sarà soltanto il diritto ad acquistare un biglietto con ulteriore sconto di 20 euro rispetto al prezzo esclusivo per gli abbonati.