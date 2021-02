Tantissimi tifosi di Inter e Milan fuori da San Siro nonostante le norme anti Covid vietino assembramenti: la polizia interviene

La polizia è intervenuta al di fuori di San Siro per disperdere i tantissimi tifosi di Inter e Milan presenti. Le norme anti-Covid in vigore, infatti, vietano il crearsi di assembramenti e le forze dell’ordine non hanno potuto far altro che disperderli.

Attimi di tensione ma la situazione è ritornata prontamente alla normalità.