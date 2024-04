Milan Inter, Pazzini: «Ecco per me chi avrà più motivazioni»

Giampaolo Pazzini ha parlato in vista del derby di Milano tra Milan e Inter indicano quale delle due secondo lui avrà più motivazioni

Giampaolo Pazzini è intervenuto ai microfoni di Dazn per parlare di Milan-Inter, derby in programma lunedì 22 aprile alle ore 20:45 che potrebbe volere addirittura lo Scudetto.

LE PAROLE – «Chiaro che un giocatore dell’Inter avrebbe delle motivazioni in più, come il Milan avrebbe delle motivazioni in più per far si che non succeda»