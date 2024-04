Milan Inter, Pioli: «La vittoria nel derby sarebbe importantissima»

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa dell’attesissimo derby di lunedì contro l’Inter

PARTITA D’ORGOGLIO – «Questa è l’occasione in cui possiamo usare tutti i termini che vogliamo. Orgoglio, riscatto, appartenenza. Per la classifica in campionato, per l’uscita dall’Europa League, per l’Inter che vuole vincere lo Scudetto davanti a noi, abbiamo un’occasione per l’orgoglio, il riscatto».

CHE GIORNI SONO STATI DOPO LA ROMA – «Di lavoro. Ormai è passata, l’eliminazione c’è stata e non possiamo farci niente. Felici non lo siamo di certo stati, abbiamo provato a concentrarci sulla partita di domani».

VINCERE NEL DERBY – «La vittoria nel derby sarebbe importantissima, per il significato di questa partita. Non parliamo di me, se ne sta parlando troppo e da troppo tempo. Ma questo non ha fatto bene a nessuno».