Milan Juve, sfida olandese Reijnders-Koopmeiners. Van der Meyde: «Tijjani è cresciuto tantissimo, Teun è più un 10. Possono giocare insieme? Chiedetelo a Koeman…»

Milan-Juve, oggi il big match a San Siro. Sfida tutta olandese tra Reijnders e Koopmeiners. Le dichiarazioni di Van der Meyde

Milan–Juve di oggi è una sfida che presenta tanti duelli di nazionali. Tra i più interessanti c’è quello olandese tra il rossonero Tijjani Reijnders e il bianconero Teun Koopmeiners. A giudicarli su La Gazzetta dello Sport interviene Andy Van der Meyde, connazionale che in Italia ha giocato nell’Inter.



REIJNDERS – «Prima che passasse dall’Az Alkmaar al Milan credo che nessuno potesse immaginare una trasformazione del genere. L’esperienza in Serie A lo ha sicuramente completato e ora sa fare tutto».



KOOP SENTE IL PESO DEL COSTO PER AVERLO – «Non credo. Il suo valore è indiscutibile. Deve solo adattarsi alla nuova realtà».



LA DIFFERENZA DI TEUN – «Rispetto a Reijnders ha meno attitudini a coprire. Diciamo che Koop è più un 10, mentre Tijjani è un mix tra un 4, un 8 e un 10. Su Teun, però, nessuno nutre dubbi».



POSSONO GIOCARE INSIEME IN NAZIONALE – «É una domanda da fare al ct dell’Olanda (Ronald Koeman, ndr), non a me. Io i calciatori forti li vorrei sempre vedere in campo. E loro sono tra i migliori centrocampisti al mondo».