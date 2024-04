Milan, la Juventus rilancia per Thiago Motta: la situazione

Il futuro di Thiago Motta è ancora tutto da scrivere. Il Bologna lo vorrebbe con sé, ma Juventus e Milan sono pronte a tentare l’ex Inter

Comunque vada, la stagione del Bologna rimarrà nella storia del club. Thiago Motta è riuscito a stupire tutti portando i felsinei a lottare per l’Europa, attualmente addirittura al quarto posto con 4 punti di vantaggio sulla sesta.

Secondo Tuttosport, i rossoblu proveranno a trattenere il proprio tecnico nonostante la concorrenza. Infatti, se Pioli e Allegri dovessero lasciare rispettivamente Milan e Juventus, ecco che i due club potrebbero fare all in sull’ex Inter.

I bianconeri sono in forte pressing con Thiago Motta primo obiettivo per il post Allegri, ma anche il Milan non resta a guadare e se davvero dovesse concretizzarsi la separazione con Pioli il brasiliano sarebbe più di una semplice idea.