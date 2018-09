L’agente di Conti afferma che il giocatore sta recuperando bene dall’infortunio e tornerà disponibile a metà ottobre

Mario Giuffredi, agente di Andrea Conti, ha rilasciato un’intervista a Calciomercato.com in cui si dice d’accordo con il Milan sull’esclusione del difensore dalla lista dei giocatori a disposizione per l’Europa League. «Andrea è un ragazzo molto intelligente, l’ha presa con la consueta massima professionalità. Io immaginavo questa che il Milan prendesse questa decisione perché le date del suo rientro coinciderebbero con gli ultimi due impegni del girone. Perché escludere un giocatore che magari può dare un maggiore apporto in questo momento? Ritengo che la decisione sia stata giusta e condivisa anche da noi», ha detto Giuffrida.

L’agente ha poi parlato delle condizioni del terzino rossonero, che sembra ormai in procinto di tornare in campo a breve. «Andrea sta benissimo, ha solo bisogno di altro tempo per tornare al top. – ha spiegato Giuffrida – Purtroppo viene da due infortuni molto pesanti, ha bisogno qualche settimana in più. Non vogliamo forzare i tempi, io credo che per metà ottobre o verso la fine possa tornare pienamente a disposizione. Il suo unico desiderio ora è quello di ripagare tutto l’affetto che ha ricevuto dai tifosi, dai compagni e dalla società in questi mesi. Vuole dimostrare di essere un giocatore da Milan».

Infine, il procuratore ha parlato del futuro in azzurro di Conti e ha espresso le sue prime impressioni sulla nuova dirigenza rossonera: «Andrea ha già giocato titolare in Nazionale e poteva lottare per un posto in questo gruppo. Io credo che abbia tutte le qualità per tornarci, Mancini ha dimostrato particolare attenzione verso questo tipo di giocatori. Che impressione mi hanno fatto Leonardo e Maldini? Quella di due persone dal grande spessore, con delle competenze importanti che possono risultare fondamentali per riportare il Milan verso la dimensione che gli compete. E’ stato un vero piacere per me e mi auguro di costruire un buon rapporto anche per il futuro».