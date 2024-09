Milan, Leao DELUDE anche in nazionale: ora il TUNNEL sembra INFINITO

Le ultime sulle prestazioni di Rafael Leao, attaccante del Milan, con la maglia del Portogallo

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, prosegue lo scarso momento di Rafael Leao. L’attaccante del Milan è rimasto infatti in campo per soli 45 minuti nella sfida tra Portogallo e Croazia, prima di essere sostituito da Joao Neves.

Domani tornerà in campo in Nations League, poi ci sarà il rientro a Milanello dove lo attende il Milan per una serie di partite importantissime: con Venezia, Liverpool e Inter non può più sbagliare.