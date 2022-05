Milan, Leao: «Siamo in un momento fantastico. Inter? Guardiamo a noi»

Leao a DAZN: «Momento fantastico, gol emozionante. Siamo uniti». Le parole dell’attaccante del Milan dopo l’1-0 di San Siro

Rafael Leao a DAZN dopo Milan-Fiorentina.

EMOZIONE GOL – «È il momento più bello per un calciatore, fare un gol decisivo. Ma la cosa più importante è la vittoria. Quando sbagliamo tanto sotto la porta viene un po’ di ansia. Oggi era una finale, ne rimangono altre. È un gol per tutta la mia famiglia, spero siano felici».

PRESSIONE – «C’è un’ansia buona, siamo in un momento fantastico. Dobbiamo essere tutti uniti per raggiungere l’obiettivo. Cerchiamo di fare quello che chiedo il mister, di fare di più e di correre per i compagni. Quando fai così vinci».

GUARDARE INTER – «No, guardiamo solo noi stessi».