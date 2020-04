Milan: l’imprecisione offensiva dei rossoneri è enorme

Il Milan di Pioli ha difficoltà enormi a segnare. I rossoneri non creano particolarmente poco, ma sono poco precisi

I 28 gol segnati dal Milan di Pioli fin qui sono un dato bassissimo. Va detto però che i rossoneri sono molto imprecisi in zona gol: è infatti la squadra che ha segnato di meno in relazione a quanto creato. Gli Expected Goals dei rossoneri sono infatti 38.59, quasi 14 in più delle reti effettivamente segnate.

D’altronde, come riporta Whoscored.com, è la terza squadra che in Europa ha il terzo tasso di conversione più basso. Solo il 6.5% dei tiri del Milan diventa un gol.