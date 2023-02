Milan, l’obiettivo è Samardzic: duello di mercato con un’altra italiana

Il Milan ha messo gli occhi su Lazar Samardzic, centrocampista di proprietà dell’Udinese. Tutti i dettagli

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Repubblica, si prospetta un vero e proprio duello di mercato tra Milan e Napoli per Lazar Samardzic. Il centrocampista sloveno si sta mettendo in mostra in Serie A ed è corteggiato anche da diverse squadre di Premier.

La richiesta dell’Udinese è di 30 milioni di euro. Massara e Maldini hanno già avviato i contatti con gli agenti del giocatore, mentre il Napoli potrebbe fare un primo passo ufficiale con l’Udinese nelle prossime settimane.