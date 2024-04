Milan Lopetegui, sirene inglese per il tecnico

Milan, sirene inglesi per Lopetegui: il tecnico spagnolo che piace ai rossoneri per sostituire Pioli ha mercato in Premier League

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto su Julen Lopetegui, allenatore accostato con insistenza alla panchina del Milan della prossima stagione in queste ultime settimane.

Sullo spagnolo sta avanzando minacciosamente il West Ham, che metterebbe sul piatto una cifra più alta rispetto ai rossoneri. L’allenatore si è preso del tempo per decidere ma soprattutto per attendere l’affondo de rossoneri che pero ora non c’è ancora stato.