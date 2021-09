Milan, Maldini: «Juve match importante. Su Romagnoli...»

Paolo Maldini ha parlato ai microfoni di Dazn prima del match contro la Juventus: le dichiarazioni del dt del Milan

ALLEGRI – «Non so le sue motivazioni in merito alla sua frase. Per noi è importante, veniamo da una trasferta che ci ha insegnato tanto, ma pur arrivando da una sconfitta non ci ha tolto le certezze».

ROMAGNOLI – «Alessio è il nostro capitano. Non ci si debba fossilizzare solo su undici titolare, ma una squadra che gioca la Champions deve averne quindici, lui è uno di questi».

