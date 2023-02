Milan, Maldini: «Pioli non in discussione. Rinnovo Leao e Maignan, ecco cosa succede»

Paolo Maldini, dirigente del Milan, ha parlato nel pre partita del match contro il Torino: ecco le sue dichiarazioni

Paolo Maldini ha parlato a Dazn nel pre partita del match tra il suo Milan e il Torino.

POLEMICHE – «Calabria credo che si riferisse a cose spiacevoli avvenute sui social, sappiamo come funziona questo mondo. Per noi ogni partita è un’occasione, è inutile nascondere che gennaio non è cominciato come ci aspettavamo, le altre partite che abbiamo disputato sono state sotto le aspettative».

PIOLI – «Siamo in discussione tutti, in ogni momento. Fa parte della vita di chi fa questo lavoro. Non è in discussione Pioli e poi noi non dobbiamo dimenticarci che fino alla partita con la Salernitana eravamo in linea con i punti dello scorso anno. A fare la differenza è il campionato del Napoli».

RINNOVO LEAO – «Noi ci lavoriamo. Siamo al punto di prima, questo non è il momento migliore però per pensare ad una firma. Non c’è in previsione nessun incontro, anche se poi con il telefono siamo sempre in contatto con gli agenti».

MAIGNAN – «Ha avuto due ricadute e deve stare attento, è programmato un ritorno in squadra in dieci giorni. E’ una situazione molto delicata».