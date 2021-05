Paolo Maldini ringrazia i tifosi arrivati in massa a Casa Milan per ringraziare la società per la qualificazione in Champions League

Paolo Maldini infiamma i tifosi rossoneri accorsi a Casa Milan per ringraziare la società per la splendida stagione conclusa al secondo posto con la qualificazione in Champions League.

«Questo è solamente l’inizio. Un punto di partenza e non di arrivo. Ci sono stati momenti difficili e ce ne saranno ancora ma siamo il Milan e dobbiamo essere protagonisti. Grazie ancora».

