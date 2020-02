Milan, Massara: «Ibrahimovic rimane? Valuterà. Teniamo alla Coppa Italia»

Massara, direttore sportivo del Milan, è intervenuto in occasione della sfida di Coppa Italia contro la Juventus

Intervenuto ai microfoni di Rai Sport prima di Milan-Juventus, Frederic Massara ha rilasciato un commento sull’importanza della Coppa Italia e sul futuro di Ibrahimovic. Ecco le parole del direttore sportivo rossonero.

«È una partita importante, una competizione che ci interessa molto. Dobbiamo cercare di raggiungere la finale. Con la Juve è una gara di grande tradizione davanti a un pubblico meraviglioso. Coppa Italia? Ci teniamo e vogliamo andare avanti, consapevoli che si tratta di una partita che si gioca in due atti. Se Ibrahimovic resta? Sta facendo cose straordinarie, sarà una sua valutazione, anche in base a come si sente. Noi siamo molto felici di averlo con noi, è un campione che fa la differenza, lo ha dimostrato qui e altrove».