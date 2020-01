Milan, Massara spiega: «Nessun blitz per Todibo, su Ibra…»

Il direttore sportivo del Milan, Frederic Massara, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del fischio d’inizio del match contro la Sampdoria

Frederic Massara, direttore sportivo del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport poco prima del fischio d’inizio del match contro la Sampdoria. Le sue parole.

IBRAHIMOVIC – «Siamo davvero felici di poter riabbracciare un campione come Ibrahimovic e siamo convinti che ci aiuterà veramente molto a risalire. Sarà un lunedì dove dobbiamo concentrarci sulla partita con la Samp, gara che dobbiamo vincere assolutamente. Si è messo a disposizione e per questo dobbiamo ringraziarlo. E’ con noi da tre giorni e non gioca una partita da mesi. Potevamo difficilmente immaginare fosse della partita. Siamo felici sia in panchina».

TODIBO – «Nessun blitz. In questo momento stiamo valutando se ci sono delle possibilità per rinforzarci ulteriormente. Come si è parlato di Todibo, ci sono altri profili che stiamo studiando. Vediamo. Il mercato è lungo. Abbiamo anche altre valutazioni da fare. E’ un giocatore interessante sul quale verificheremo se ci sono le condizioni giuste per il Milan».

DIFENSORE – «Il mercato è sempre dinamico. In questo momento stiamo pensando che per completare la squadra ci serve un difensore e quello è il ruolo dove ci concentreremo. Dopo di che fino al 31 gennaio c’è tempo»