Milan, INFORTUNIO Morata: NOVITA’ dall’allenamento, cosa FILTRA sul recupero

Le ultime sulle condizioni fisiche di Alvaro Morata, attaccante del Milan, in vista del ritorno della Serie A

Buone notizie per Paulo Fonseca in vista del ritorno della Serie A. Alvaro Morata è infatti tornato ad allenarsi in gruppo e dovrebbe essere regolarmente convocato per la sfida contro il Venezia.

Una notizia importante per il Milan, che ritrova l’attaccante spagnolo dopo due partite e a ridosso dell’inizio della Champions League. Da capire se potrà partire titolare o inizierà dalla panchina.