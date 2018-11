Martedì l’incontro tra dirigenza Milan e Uefa per la decisione finale in ambito Fair Play Finanziario. Si teme una multa salata

Da un lato, Gattuso fa i conti con una rosa martoriata dagli infortuni. A livello finanziario, invece, il presidente Scaroni attende il verdetto finale dell’UEFA sul tema Fair Play Finanziario. Martedì mattina alle 9:30 si terrà a Nyon la riunione decisiva.

Le violazioni riportate erano inizialmente costate l’esclusione dall’Europa League per il Milan, salvo poi tornare in gara grazie al ricorso di Losanna che tuttavia non ha rimosso la pena, ma posticipato il caso per una riesamina più attenta. La pena dunque ci sarà, ma potrebbe risultare più contenuta. La società si aspetta una multa salata, tra i 14 e i 17 milioni di euro, più una sanzione di carattere sportivo che potrebbe comportare l’inserimento di paletti significativi sull’acquisto di calciatori nelle prossime sessioni.