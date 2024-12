Milan, il nome per il dopo Fonseca è già pronto

Il Milan avrebbe già in canna il nome del prossimo allenatore se Fonscea dovesse venir esonerato

Verona potrebbe essere l’ultima tappa di Fonseca sulla panchina del Milan. Secondo calciomercato.com, è già pronto un nuovo profilo nel ruolo di allenatore dei rossoneri. Ecco l’ultima suggestione:

PAROLE – «Infine, nelle ultime ore ha iniziato a circolare un’altra idea piuttosto curiosa e affascinante attorno alla panchina del Milan: parliamo di Roberto Mancini, esonerato dall’Arabia Saudita lo scorso 25 ottobre e impaziente di trovare una nuova sfida e una nuova squadra. Anche per l’ex ct della Nazionale, campione d’Europa nel 2021, gli accostamenti più frequenti nei mesi scorsi sono stati quelli con la Roma, prima che la scelta dei Friedkin cadesse su Ranieri. Lo stesso Mancini non ha smentito del tutto il contatto, ammettendo al tempo stesso come non fosse stata raggiunta un’intesa sulle condizioni contrattuali. Mancini è un profilo di grande esperienza internazionale e dal curriculum importante, un nome di spessore che, se pensato in chiave Milan, significherebbe la volontà di RedBird di ricorrere ad una soluzione d’emergenza al posto di Fonseca per uscire dallo stato di crisi del club rossonero».