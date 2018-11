Ha un nome la soluzione in casa Milan per ovviare ai numerosi infortuni riportati in stagione, si tratta del centrocampista Stefano Sensi

Il Milan quest’anno deve fare i conti non solo con risultati altalenanti, ma anche con molta sfortuna. L’infermeria rossonera continua ad ospitare calciatori, alcuni dei quali costretti ai box per diverse settimane. Urge assolutamente un intervento nel prossimo mercato per rinforzare la rosa.

La situazione d’emergenza ha spinto la società a puntare gli occhi su Stefano Sensi, centrocampista classe ’95 attualmente in forza al Sassuolo e convocato dal ct della nazionale Roberto Mancini per la sfida contro il Portogallo. Sensi sarebbe il giocatore ideale da inserire in mezzo al campo per prendere il posto lasciato vagante da Biglia.