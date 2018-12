Paquetà scoppia in lacrime per l’addio al Flamengo – VIDEO e FOTO

Il neo-acquisto milanista Lucas Paquetà piange a dirotto in occasione dell’ultima partita giocata col Flamengo, poi su Instagram si congeda con un post commovente dai suoi tifosi

Un addio è sempre un addio e, si sa, gli addii talvolta fanno molto male. Deve essere sicuramente questo il caso di Lucas Paquetà, che ieri ha giocato la sua ultima partita ufficiale con la maglia rossonera del Flamengo. Il talento brasiliano da gennaio indosserà infatti un’altra maglia rossonera, ben più pesante, quella del Milan: è lui il primo acquisto ufficiale della prossima sessione di mercato del Diavolo. Il centrocampista già venerdì si era commosso salutando in conferenza stampa il club che lo ha lanciato, ieri però al termine della partita (persa 1-2) in casa contro l’Atletico Paranaense (altra squadra, ironia della sorte, rossonera) è letteralmente scoppiato in lacrime, accasciandosi a terra quasi distrutto dal dolore dello struggente addio.

Sul proprio account Instagram poi Paquetà si è voluto congedare con parole dolcissime: «Dico addio a un club, a una storia, ai migliori tifosi del Brasile, a compagni di squadra e persone fondamentali lungo la mia strada, dico addio a casa mia!». Quindi il brasiliano ha ripercorso i suoi anni al Flamengo: dagli inizi, ancora bambino, fino ad oggi: 12 anni di emozioni forti che lo hanno forgiato per come è oggi. «Sono sempre entrato in campo per fare del mio meglio, con la gioia negli occhi e la felicità di chi indossa questa maglia facendo il lavoro che ama – la chiosa di Paquetà – . Ci tengo a ringraziare per l’affetto ed il supporto tutti i tifosi e tutti quelli che mi hanno seguito. Grazie Flamengo e addio!». Ora però è ora di guardare un po’ avanti, no?