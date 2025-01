Milan Parma, clamoroso a San Siro! Scontro tra Conceicao e Calabria: intervengono dei compagni per dividerli! Le ultime

Milan Parma, incredibile a San Siro! Scontro tra Conceicao e Calabria: intervengono i compagni per dividerli! Le ultimissime

Si è concluso da pochissimo il match dellle 12:30 tra Milan e Parma terminata con il risultato di 3-2 con la rete di Chukwueze a due minuti dalla fine che ha completato la grande rimonta rossonera. A fare notizia, però, oltre al risultato ribaltato è stato lo scontro avvenuto tra il tecnico rossonero Conceicao e Calabria.

L’allenatore e il terzino del Milan, infatti, al termine della partita sono stati inquadrati dalle telecamere di DAZN a muso duro. Il resto dei compagni sono intervenuti per dividere i due protagonisti, coinvolti in un clamoroso scontro in campo.