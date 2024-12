Milan, Pellegatti: «Tutta la verità su Allegri»

L’ex tecnico rossonero è tra i possibili sostituti di Fonseca in caso di esonero dell’allenatore portoghese

Massimiliano Allegri al Milan? Più di una volta si è fatto il nome dell’ex allenatore proprio dei rossoneri e della Juventus in correlazione ad un esonero di Fonseca. A parlarne è stato il noto giornalista di fede milanista Carlo Pellegatti su YouTube.

PAROLE – «Da quello che so io non ci sono mai stati contatti del Milan con Allegri, parlando ogni tanto con lui. Poi attenzione, può anche dirmi una cosa non vera per questioni di opportunità, magari c’è una trattativa in corso… ma è giusto, non è che lo deve dire a me».