Milan, il PIANO per il reintegro di MORATA dopo l'infortunio

Il Milan punta a recuperare il prima possibile Alvaro Morata, attaccante infortunato dopo il match con il Torino

Alvaro Morata, centravanti del Milan, ha fatto in tempo a segnare il suo primo gol rossonero con il Torino prima di fermarsi per infortunio. Adesso il suo rientro in campo però sembra vicinissimo.

Secondo il Corriere dello Sport, l’infortunio muscolare è ormai alle spalle. Il giocatore si sta allenando a Milanello nonostante il riposo concesso da Paulo Fonseca. L’ex Juventus tornerebbe in panchina con il Venezia, qualche minuto con il Liverpool in Champions League e infine titolare nel derby contro l’Inter del 22 settembre.