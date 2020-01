Milan, Piatek nel mirino: il polacco sommerso dai fischi

I tifosi del Milan hanno accompagnato l’uscita dal campo di Piatek con numerosi fischi: al suo posto Ibrahimovic

Non è stata una serata particolarmente felice per Krzysztof Piatek. L’attaccante polacco è stato sommerso dai fischi al momento della sostituzione, avvenuta al 65′ della sfida valevole per i quarti di finale di Coppa Italia tra Milan e Torino.

Non si è risanato il rapporto tra Piatek e i propri tifosi, con lo spettro del mercato sempre vigile. Grandi applausi e cori per l’ingresso in campo di Zlatan Ibrahimovic.