Milan, Pioli: «Ibra? E’ sempre pericoloso…» – VIDEO

Milan, Pioli manda in campo Ibrahimovic contro la Sampdoria ma non basta. Il tecnico: «Lo svedese? È sempre pericoloso»

Il Milan di Stefano Pioli non è andato oltre il pareggio a reti inviolata in casa contro la Sampdoria. Efficace la fase difensiva di Claudio Ranieri che ha sbarrato la strada alle avanzate rossonere.

Nel secondo tempo Pioli ha lanciato Zlatan Ibrahimovic, accolto da un grande boato dal pubblico di San Siro. Tuttavia lo svedese, se non per qualche lampo, non è riuscito a svoltare la gara. Il tecnico è comunque consapevole di poter contare su di lui.