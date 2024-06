Milan, Teotino BACCHETTA Leao: «Troppi ALTI E BASSI, all’Europeo non mi è piaciuto. Vi spiego»

Rafael Leao è sotto i riflettori di varie polemiche circa le sue prestazioni ad Euro2024. Ecco il parere di Teotino

Gianfranco Teotino ha parlato ai microfoni di Sky Sport delle prestazioni di Rafael Leao ad Euro2024. Il giocatore del Milan è stato ammonito due volte in altrettante partite per simulazione.

LEAO – «Leao ha troppi alti e bassi, si accende e si spegne con troppa frequenza. In queste due prime partite dell’Europeo non mi è piaciuto. Poi è vero che basta che si accende un momento e partecipa al gol come è successo in Portogallo-Turchia»