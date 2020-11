Milan, problema per Dalot: il Manchester United fa muro

Diogo Dalot difficilmente resterà al Milan al termine della stagione: ecco quanto appresso da ESPN riguardo al futuro del terzino

Dalot, terzino portoghese arrivato al Milan in prestito secco dal Manchester United, difficilmente resterà al termine dell’attuale stagione. Ne è sicura ESPN che chiarisce come l’intenzione dei Red Devils sia attualmente quella di non aprire alcuna trattativa con il Milan.

L’obiettivo del Manchester è quello di riportare Diogo Dalot alla casa base al termine di questa stagione per poi valutarne la crescita l’estate prossima.