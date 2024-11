Pulisic: «Vittoria a Madrid unica, il Milan è speciale per questo motivo…»

Le parole di Christian Pulisic, attaccante statunitense del Milan, sull’inizio di stagione dei rossoneri tra Serie A e Champions League

Christian Pulisic ha parlato dell’inizio di stagione del Milan.

VITTORIA A MADRID – «Mi sono reso conto di aver affrontato il Real Madrid 8 volte in carriera, numero pazzesco in Champions League. L’ultima partita è stata uno sforzo incredibile della squadra, il mio connazionale Musah ha giocato un ruolo fondamentale all’interno della sfida e tutti hanno visto la sua importanza per la squadra. In generale è stato speciale andare in uno stadio come il Bernabeu e uscire vincenti».

MILAN – «La parte migliore di essere al Milan è giocare a San Siro, dove c’è un’atmosfera speciale. E’ un posto incredibile per giocare, molto stimolante. Tutte le squadre si preparano in modo particolare per sfidare lì il Milan e questo lo rende ancora più speciale».