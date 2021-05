Milan, Rebic si avvicina a Shevchenko: il dato sulla tripletta contro il Torino

Ante Rebic è stato grande protagonista nella vittoria per 0-7 contro il Torino: ecco il dato sulla sua tripletta in soli 12 minuti

Nel match contro il Torino, Ante Rebic ha realizzato la tripletta più rapida (in 12 minuti) per un giocatore del Milan in Serie A da Andriy Shevchenko nel gennaio 2000 contro il Perugia (sette minuti). Un primato sensazionale per l’attaccante croato che sostituirà Ibrahimovic nel ruolo di centravanti anche nella sfida di domenica contro il Cagliari.

Un dato che lo lancia nella storia statistica del Milan in una stagione finita in crescendo.

