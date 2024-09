Milan, il REPORT allenamento in vista CHAMPIONS LEAGUE

Il Milan torna ad allenarsi dopo il 3-0 inflitto al Lecce tra le mura amiche: nel mirino la sfida di Champions League

Il Milan ha ritrovato la felicità. Dopo il successo nel derby e la vittoria con il Lecce, ora i rossoneri sono in uno stato di salute ottimale per affrontare il Bayer Leverkusen in Champions League. Di seguito, il report allenamento:

REPORT – «Palestra e lavoro di scarico per gli undici partenti di Milan-Lecce. Subito in campo gli altri componenti della rosa, per iniziare con l’attivazione muscolare e alcuni torelli. L’allenamento è proseguito con la squadra impegnata in alcune esercitazioni sul possesso, seguite da una serie di sfide 3-vs-2 prima della consueta partitella su campo ridotto con la quale si è chiusa la sessione odierna»