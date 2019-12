Milan, retroscena Alena: cercato da Maldini, ha preferito il Betis Siviglia

Carles Alena in prestito dal Barcellona al Betis Siviglia: il talento blaugrana corteggiato anche dal Milan. Il motivo del rifiuto

Carles Alena si è trasferito dal Barcellona al Betis Siviglia. Il centrocampista ha scelto i Verderones, rifiutando le avances del Milan e rinunciando alla possibilità di giocare in Serie A.

Secondo quanto affermato dal Mundo Deportivo, il dirigente rossonero Paolo Maldini avrebbe telefonato al padre del giocatore per proporgli un prestito di 18 mesi con un’opzione per l’acquisto. Ad opporsi è stato il giocatore, che non aveva intenzione di separarsi dal Barcellona per più di una stagione.