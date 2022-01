Milan, rinnovo Kessie: cambia tutto. Le parti trattano a distanza

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Continuano le trattative tra il Milan e Kessie per il rinnovo di contratto: la situazione

Franck Kessie è impegnato con la sua Nazionale in Coppa d’Africa: a distanza proseguono le trattative e le discussioni per il rinnovo di contratto con il Milan.

Secondo quanto riportato oggi da La Gazzetta dello Sport, ci sarebbe stato, di recente, un riavvicinamento tra le parti. Infatti, non sarebbe riuscito – a calciatore ed agente -, di trovare un’offerta economicamente migliore da un big club europeo. Per questo, adesso Kessie potrebbe essere orientato ad accettare l’offerta del Milan da circa 6 milioni e mezzo a stagione. In ogni caso, l’agente dell’ivoriano continua a tessere contatti con le grandi squadre europee.

