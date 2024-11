Milan, il ritorno di Tonali insidiato dalla Juve: la situazione

Tonali potrebbe fare in futuro il suo rientro in Serie A, anche se non è ancora chiara la destinazione

Sandro Tonali torna al Milan? Come spiega il Corriere dello Sport, la situazione è molto più articolata e complessa per diversi motivi, ma i rossoneri continuano a sognare il ritorno del figliol prodigo.

Passato nell’estate 2023 al Newcastle per circa 60 milioni di euro più bonus, al massimo è da escludere un rientro a Milano in tempi brevi, considerando lo status che ricopre in Inghilterra nonostante la squalifica.

Sull’ex Brescia però non c’è solo il suo Milan, ma anche la Juventus: insomma, tante incognite per il centrocampista della Nazionale, in gol nella vittoria di Bruxelles contro il Belgio.