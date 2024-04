Milan-Roma, mano di Abraham: la reazione di Adani – VIDEO

Daniele Adani ha commentato in telecronaca il mancato calcio di rigore concesso al Milan per il fallo di mano di Abraham nella sfida contro la Roma, valida per l’andata dei quarti di finale di Europa League.

👉🏻 Lele #Adani meravigliato in telecronaca del mancato rigore concesso al #Milan per evidente tocco di braccio di #Abraham.#Roma pic.twitter.com/42N6xr9Oye — Milan Zone (@theMilanZone_) April 12, 2024

PAROLE – «C’è da capire se si è appoggiato col braccio sul pallone. Vediamo, perché gli è spuntata davanti a lui dal duello in area… La tocca col pugno, questo è calcio di rigore. Niente?! Incredibile eh…».

