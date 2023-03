Milan, Scaroni: «Un EuroDerby sarebbe un evento mediatico globale»

Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato della possibilità di affrontare l’Inter nei quarti di finale di Champions League

Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato a La Gazzetta dello Sport.

PAROLE – «Indubbiamente un EuroDerby sarebbe un evento mediatico globale. Significherebbe molto per Milano, unica città europea ad avere due team a questo livello in Champions. Vorrei che tutte le tre squadre italiane potessero giocarsi la chance di arrivare in semifinale: questo rappresenterebbe un grande successo per il calcio italiano. Le otto squadre ancora in lizza rappresentano attualmente il meglio del calcio europeo. Comunque vada il sorteggio, saremo pronti ad affrontare una sfida difficile ma entusiasmante».