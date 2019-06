Milan, senti Piatek: «Voglio segnare ancora più gol»

L’attaccante del Milan, Piatek, ha parlato del suo futuro e della straordinaria stagione passata in Serie A

Intervistato dai microfoni di sport.pl, l’attaccante del Milan, Krzysztof Piatek, ha commentato la sua prima stagione passata in Italia e ha rilasciato qualche dichiarazione anche sul suo futuro.

Ecco le sue parole dopo la gara con la sua Nazionale: «E’ stata una stagione straordinaria per me, nella prossima voglio segnare ancora più gol. Farò di tutto per prepararmi al meglio per le partite che verranno».