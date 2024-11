Milan, si svuota l'infermeria rossonera: la situazione

Il Milan è alle prese con gli infortunati, ma la situazione da questo punto di vista sembra prossima a migliorare

Oltre ai problemi di risultati, il Milan sta fronteggiando un periodo complicato per quanto riguarda gli infortunati. A fare il punto è La Gazzetta dello Sport che racconta di come la situazione sia in ripresa.

Partendo da Luka Jovic e Davide Calabria, ormai pienamente recuperati e dunque prossimi alla convocazione per la partita di sabato 2 novembre contro il Monza, fondamentale per rialzare la china.

Una altro rossonero prossimo al rientro in campo è Tammy Abraham: l’ex Chelsea e Roma ha svolto una parte di lavoro personalizzato e una parte in gruppo con la squadra. Filtra ottimismo dunque per il recupero in vista del match contro il Real Madrid.