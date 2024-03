Milan Slavia Praga: Pioli salvato da Leao e tradito da Theo

Milan Slavia Praga, voti e statistiche della sfida dopo la vittoria dei rossoneri: Pioli salvato da Leao e tradito da Theo

La vittoria per 4-2 del Milan sullo Slavia Praga non è un brutto risultato in sé. Ma tenendo conto che l’ultimo gol è arrivato da Pulisic solo nel finale indica una sofferenza ingiustificata, soprattutto tenendo conto che per più di un’ora i rossoneri hanno giocato in superiorità numerica per l’espulsione di Diouf. Tutto questo non può che riverberarsi sui giudizi pubblicati oggi dalla carta stampata. Ecco quelli più significativi da parte de La Gazzetta dello Sport.

PIOLI – voto 6: «Milan lento, prevedibile, gli attaccanti mai trovati in movimento. Bene solo la furia dei 45′ e il risultato. San Siro, non per caso, fischia».

LEAO – voto 6,5: significativo che non ci sia neanche un 7 tra i giocatori messi in campo. Il portoghese comunque spicca per le seguenti motivazioni: «Tesina: come decidere un ottavo senza gol. Spreca, si attiva qua e là ma i suoi picchi sono da Everest: il 4-2 cambia la settimana».

HERNANDEZ – voto 5: di insufficienze ce ne sono (Maignan, Gabbia e Jovic) ma quella del francese è la peggiore. Ecco il perché: «Non è carino far girare una F.1 in terza. Non accelera, non fa male e sbaglia due volte. Doudera lo perdona, Schranz (abbandonato in area) no».