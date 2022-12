Milan-Sportiello, l’Atalanta spara alto per gennaio

Il Milan con l’infortunio incerto di Maignan ha bisogno di un portiere a gennaio, l’idea è quella di anticipare l’arrivo di Sportiello dall’Atalanta

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i rossoneri avrebbero chiesto la disponibilità all’Atalanta per anticipare di sei mesi l’arrivo del portiere con un pagamento di un indennizzo. La Dea, però, ha sparato alto e per cederlo a gennaio vorrebbe 7 milioni e preferirebbe perderlo a zero a giugno per non dover cercare un altro portiere a metà stagione.