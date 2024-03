Milan, Tassotti: «Vi dico la mia sul futuro di Pioli»

Mauro Tassotti, storico allenatore in seconda di Ancelotti, ha parlato di alcuni aspetti in casa Milan tra cui Pioli

Mauro Tassotti è intervenuto da ex allenatore in seconda del Milan alla Gazzetta dello Sport per parlare proprio della panchina rossonera e non solo.

LE PAROLE – «Penso sia più che altro una caratteristica storica delle due squadre. Inter solida, Milan con una vocazione più tecnica. Pioli è l’allenatore giusto o è a fine ciclo? Per me ha lavorato molto bene in questi anni. Il Milan è una delle squadre italiane più piacevoli da vedere e con lui sono cresciuti tantissimi giocatori, da Leao a Hernandez, da Kessie a Bennacer fino allo stesso Calhanoglu»