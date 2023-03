Milan, Tonali: «Essere in Champions è una grande emozione»

Le parole di Sandro Tonali, centrocampista del Milan, sul percorso europeo della squadra rossonera. I dettagli

Sandro Tonali ha parlato al sito ufficiale della UEFA per presentare la gara tra Tottenham e Milan.

PAROLE – «Quando il Milan giocava in Champions era una squadra incredibile. E’ stato un grande Milan e lo ha dimostrato in Italia e in Europa. Era davvero qualcosa di speciale. Mi ricordo soprattutto le emozioni della Champions vinta nel 2007. Giocare la Champions è una grande emozione. Erano troppi anni che il Milan non giocava la Champions, è davvero bello tornare a giocare partite così come le gare ad eliminazione diretta. E’ stato strano, da un attimo sono passato dall’essere tifoso a giocare nel Milan. Il primo anno non è stato semplice, ma c’era bisogno di dividere le due cose, cioè l’essere tifoso e l’essere giocatore».