Milan, la trasformazione di Rebic: da partente a uomo chiave. Ora Boban e Maldini…

Il valore di Ante Rebic è già cresciuto a 40 milioni, Boban e Maldini si godono il prestito. Con l’Eintracht sarà dura trattare

Una trasformazione completa. Da giocatore con la valigia in mano a pedina fondamentale di questo Milan. Ante Rebic si è scoperto fondamentale per gli equilibri offensivi dei rossoneri e la sua crescita è sotto gli occhi di tutti. Forse giocare con Ibrahimovic gli ha fatto bene come lui stesso ha ammesso: «Proprio qualche giorno fa, mia sorella mi ha mandato la foto di un giornale del 2012, dove dicevo che non guardavo Boksic, e il migliore per me era Zlatan. E’ un piacere giocare con lui».

Come riporta La Gazzetta Dello Sport, le sue azioni sono in ascesa e riscattarlo dall’Eintracht non sarà semplice. La valutazione attuale si aggira sui 40 milioni, ma il Milan ha tempo fino al 2021 per aprire la trattativa.